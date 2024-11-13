Пошутившая о карельском языке актриса уволилась из театра и извинилась

Актриса Ломакина, пошутившая о карельском языке, ушла из театра драмы Карелии

Актриса Валерия Ломакина, в шутку назвавшая карельский язык атавизмом, уволилась из театра драмы Карелии «Творческая мастерская». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу театра.

«В связи со сложившейся ситуацией Валерия Ломакина приняла решение прервать контракт с театром», — говорится в сообщении.

На своей страницы в соцсети «ВКонтакте» Ломакина заявила, что из-за произошедшего считает невозможным выходить на сцену. Также актриса извинилась перед всеми, кого она могла обидеть.

Ранее юморист Валерий Пономаренко отреагировал на шутку Ломакиной о карельском языке. Он заявил, что артистам во время выступлений стоит следить за тем, что они говорят.

11 ноября глава Карелии Артур Парфенчиков заявил, что готовит обращение в Следственный комитет с просьбой провести проверку после шуток Ломакиной о карельском языке в шоу «Битва за время». Он заявил, что даже в шутку назвать звучание языка со сцены ужасным — «за гранью».