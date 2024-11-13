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13:22, 13 ноября 2024Силовые структуры

Жена экс-мэра российского города подала иск к МВД и Минфину

Адвокат Меткина: жена экс-мэра Сочи Копайгородская подала иск к МВД и Минфину
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Янина Копайгородская

Янина Копайгородская. Фото: страница Янины Копайгородской во «ВКонтакте»

Обвиняемая в соучастии по делу о растратах жена бывшего мэра Сочи Янина Копайгородская подала иск к МВД и Министерству финансов. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале со ссылкой на адвоката Елизавету Меткину.

Адвокат заявила, что под предлогом «украденных активов» следствие ходатайствовало перед судом об аресте имущества Копайгородской, зная, что это залоги банков по выданным кредитам. Меткина заявила, что иск подан к МВД и Минфину, чтобы они заплатили за следователя эти проценты по кредиту.

По информации РЕН ТВ, в августе фигурантка взяла в банке кредит на сумму 98 миллионов рублей. Эти деньги она оставила на принадлежащем ей счете. После того как против ее мужа началось следствие, она подала заявление о досрочном погашении кредита, но следователь назвал эти деньги деньгами бывшего мэра, а затем суд арестовал их на счете. Таким образом, теперь по кредиту начисляются проценты — 90 тысяч рублей в сутки. По словам Меткиной, Копайгородская сейчас не имеет доходов, а на ее иждивении находятся пятеро детей.

12 ноября стало известно, что следователь предъявил обвинение в растрате Копайгородской — супруге бывшего мэра города-курорта Сочи Алексея Копайгородского.

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