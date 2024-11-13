Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:46, 13 ноября 2024Бывший СССР

Пашинян прокомментировал итоги переговоров с Алиевым на самите БРИКС

Пашинян: Ереван и Баку приблизились к соглашению по разблокированию коммуникаций
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

По итогам переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммите БРИКС в Казани Ереван и Баку приблизились к соглашению по разблокированию региональных коммуникаций. Об этом заявил армянский лидер, передает ТАСС.

«Следующее важное, что произошло в Казани, — это то, что у нас может быть взаимоприемлемое решение по вопросу открытия региональных коммуникаций. Мы передали это предложение Азербайджану в письменном виде», — сказал он.

Пашинян добавил, что Ереван также предоставил Баку предложения по другим двум статьям мирного договора между странами.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что отказ Армении от участия в саммите об изменении климата COP29 в Баку является упущенной возможностью для Еревана. По его словам, несколько армянских представителей были зарегистрированы на саммит, но азербайджанская сторона не увидела их участия.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Исламский джихад» показал новое видео с похищенным россиянином. Мужчина заявил, что боится за свою жизнь и хочет домой

      Черчесов пошутил об ошибке журналиста в его отчестве

      Россиян предостерегли от покупки токсичных новогодних елок

      Врач раскрыла связь между стрессом и риском болезни Альцгеймера

      Помилованная Путиным Савченко призвала проверить депутата-критика ВСУ

      Раскрыты подробности о «Пионах» с американскими снарядами у ВСУ

      Россиянин похитил сестру и заставил переписать на него дом

      Делегации из ОАЭ показали центр изучения арабского языка в Подмосковье

      Частных охранников в России обяжут иметь оружие при охране массовых мероприятий

      Варламов оценил впечатления от одной страны фразой «никогда сюда больше не приеду»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше