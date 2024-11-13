Пашинян прокомментировал итоги переговоров с Алиевым на самите БРИКС

Пашинян: Ереван и Баку приблизились к соглашению по разблокированию коммуникаций

По итогам переговоров премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева на саммите БРИКС в Казани Ереван и Баку приблизились к соглашению по разблокированию региональных коммуникаций. Об этом заявил армянский лидер, передает ТАСС.

«Следующее важное, что произошло в Казани, — это то, что у нас может быть взаимоприемлемое решение по вопросу открытия региональных коммуникаций. Мы передали это предложение Азербайджану в письменном виде», — сказал он.

Пашинян добавил, что Ереван также предоставил Баку предложения по другим двум статьям мирного договора между странами.

Ранее министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что отказ Армении от участия в саммите об изменении климата COP29 в Баку является упущенной возможностью для Еревана. По его словам, несколько армянских представителей были зарегистрированы на саммит, но азербайджанская сторона не увидела их участия.