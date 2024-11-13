Пашинян рассказал об удовлетворенности беседой с Алиевым на саммите БРИКС

Премьер Армении Пашинян остался доволен встречей с Алиевым на саммите БРИКС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о том, что остался доволен встречей с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на саммите БРИКС в Казани в октябре. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, участие в саммите БРИКС было важным и эффективным. «Хочу выразить удовлетворение контактами с президентом Азербайджана», — заявил Пашинян.

Он также заявил, что в ходе переговоров прозвучало мнение о том, что Армении и Азербайджану нужно заключить стратегическую сделку по формуле проживания двух независимых государств. Чье именно это мнение — Пашиняна или Алиева — премьер Армении не уточнил.

Пашинян также сообщил, что передал властям в Баку предложения по оставшимся пунктам мирного договора.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что Армения отказалась от участия в климатическом саммите об изменении климата COP29 в Баку. По его словам, представители армянской стороны не приехали на мероприятие после официального приглашения. Байрамов назвал это решение упущенной возможностью для Армении.