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19:40, 13 ноября 2024Россия

Полиграфический пресс насмерть раздавил рабочего на производстве в Москве

Shot: в Москве пресс насмерть раздавил рабочего на производстве упаковки
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Москве тигельный пресс насмерть раздавил рабочего цеха по производству упаковки на предприятии в Северном Медведково. Об этом пишет Shot в Telegram.

Каким образом мужчина попал в пресс, не уточняется. По информации издания, сейчас выясняется, кому принадлежит помещение, где разместилось производство.

Тигельный пресс используется в полиграфии для вырубки, высечки, а также создания теснения на различных поверхностях. Вес станков, в зависимости от модели, может достигать семи тонн и выше.

Ранее на Чукотке гараж главы села Нунлигран Марины Тагратгыргиной насмерть раздавил россиянку и ее шестилетнего дочь. Как стало известно, женщина с ребенком ждали посадки вертолета и укрылись от порывов ветра за незакрепленной конструкцией, которую подняло в воздух и обрушило на россиян.

ЖЗЛ
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