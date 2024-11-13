Полиграфический пресс насмерть раздавил рабочего на производстве в Москве

Shot: в Москве пресс насмерть раздавил рабочего на производстве упаковки

В Москве тигельный пресс насмерть раздавил рабочего цеха по производству упаковки на предприятии в Северном Медведково. Об этом пишет Shot в Telegram.

Каким образом мужчина попал в пресс, не уточняется. По информации издания, сейчас выясняется, кому принадлежит помещение, где разместилось производство.

Тигельный пресс используется в полиграфии для вырубки, высечки, а также создания теснения на различных поверхностях. Вес станков, в зависимости от модели, может достигать семи тонн и выше.

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