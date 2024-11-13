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10:18, 13 ноября 2024Мир

Раскрыты дата и детали нового обмена заключенными между Россией и США

Mash: в феврале 2025 года произойдет новый обмен заключенными между РФ и США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Между Россией и США может произойти новый раунд обмена заключенными, это может произойти в феврале 2025 года, через несколько недель после инаугурации избранного американского президента Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на документы МИД России сообщает Mash.

В списках на возможный обмен значится 70 россиян, которые находятся под стражей по обвинениям в шпионаже и деятельности по обходу международных антироссийских санкций. Среди них также значатся: Денис Постовой, Сергей Черкасов, Павел Кублицкий, Артур Петров, Кристина Пузырева, Максим Марченко, Николай Гольцев и Самиджон Насриддинов.

С американской стороны в списках находятся Гордон Блэк, осужденный по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»), п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину»), екатеринбургская балерина Ксения Хавана, заключенная по делу о спонсировании украинской армии, а также Джозеф Татер, заключенный по делу о нападении на российского полицейского. В списке также присутствуют несовершеннолетние россияне, обвиненные в терактах и диверсиях по наводке украинской разведки.

Предыдущий масштабный обмен заключенными между Россией, США и несколькими европейскими странами состоялся в Турции 1 августа. В результате сделки восемь граждан России были возвращены на родину. Среди обменянных также были журналист Эван Гершкович, осужденный в России за шпионаж, политики Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза (оба включены Минюстом России в реестр иноагентов).

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