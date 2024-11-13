Раскрыта мощность использовавшейся при подрыве капитана российского флота взрывчатки

Для покушения на капитана Черноморского флота использовали 200 грамм тротила

Для подрыва 47-летнего капитана Черноморского флота (ЧФ) использовалось взрывное устройство в 200 грамм тротила. Об этом в среду, 13 ноября, со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает РИА Новости.

По данным источника издания, диверсанты использовали для покушения на жизнь российского капитана устройство большой мощности порядка 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Силовики продолжают расследование уголовного дела о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

По версии следствия, расправа над капитаном была заказной. Его данные в декабре 2023 года попали в украинские списки.

13 ноября неизвестные совершили покушение на высокопоставленного офицера. Около 10:30 на улице Тараса Шевченко в Севастополе взорвался автомобиль. По словам очевидцев, под днищем автомобиля образовалась дыра.