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16:34, 13 ноября 2024Силовые структуры

Раскрыта мощность использовавшейся при подрыве капитана российского флота взрывчатки

Для покушения на капитана Черноморского флота использовали 200 грамм тротила
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Для подрыва 47-летнего капитана Черноморского флота (ЧФ) использовалось взрывное устройство в 200 грамм тротила. Об этом в среду, 13 ноября, со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает РИА Новости.

По данным источника издания, диверсанты использовали для покушения на жизнь российского капитана устройство большой мощности порядка 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Силовики продолжают расследование уголовного дела о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

По версии следствия, расправа над капитаном была заказной. Его данные в декабре 2023 года попали в украинские списки.

13 ноября неизвестные совершили покушение на высокопоставленного офицера. Около 10:30 на улице Тараса Шевченко в Севастополе взорвался автомобиль. По словам очевидцев, под днищем автомобиля образовалась дыра.

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