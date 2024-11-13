Раскрыто изменение спроса на недвижимость в Москве на фоне высокой ставки ЦБ

Аналитики Level Group: спрос на первичную недвижимость упал на 40 процентов

В октябре спрос на первичную недвижимость в Москве упал на 40 процентов, об этом «Ленте.ру» рассказали исследователи девелоперской компании Level Group.

«Спрос на квартиры комфорт– и бизнес–класса в Москве в октябре этого года снизился на 40 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом динамика продаж квартир комфорт–класса год к году сократилась на 46 процента, — рассказали аналитики. — Средняя площадь сделки в комфорте за 10 месяцев этого года выросла на 2 процента и составила 42,7 квадратных метра».

Исследователи также выяснили, что суммарно за 10 месяцев 2024 года было заключено 52,3 тысячи сделок с недвижимостью, что на 19 процентов ниже прошлогоднего показателя.

«Динамика последних месяцев демонстрирует, что рынок начинает постепенно восстанавливаться после спада, вызванного завершением действия программ льготной ипотеки, который мы наблюдали в летние месяцы. Показатели спроса остаются на существенно более низком уровне, чем год назад, но покупатели и застройщики стараются адаптироваться к текущей ситуации», — заявила директор по стратегическому маркетингу и продажам Level Group Александра Мамохина.

В частности, по ее словам, девелоперы предлагают альтернативные традиционной ипотеке инструменты продаж: рассрочку, траншевую ипотеку, трейд-ин. Например, рассрочка позволяет приобрести недвижимость, зафиксировав ее стоимость, и при этом воспользоваться банковским депозитом, получив дополнительную прибыль.

Ранее стало известно, что Госдума приняла закон, дающий Банку России право устанавливать лимиты по ипотечным кредитам для россиян. Банкам будет рекомендовано заключать договоры ипотечного кредита на срок не более 30 лет и на сумму не выше 80 процентов справедливой стоимости предмета ипотеки.