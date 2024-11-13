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13:58, 13 ноября 2024Экономика

Россиянам ограничат выдачу ипотеки

Госдума приняла закон о лимитировании выдачи ипотеки
Мария Черкасова

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Госдума приняла закон, дающий Банку России право устанавливать лимиты по ипотечным кредитам для россиян.

В настоящее время лимиты ограничивают выдачу россиянам с показателем долговой нагрузки, превышающим 80 процентов только для потребительских кредитов, а также иных кредитов со сроком погашения более пяти лет. При этом закон не распространяет ограничения на ипотечное кредитование, а именно в нем сейчас заложены большие риски, напоминают депутаты.

Стандарт начнет действовать с 1 января 2025 года, но будет носить рекомендательный характер. Банкам будет рекомендовано заключать договоры ипотечного кредита на срок не более 30 лет и на сумму не выше 80 процентов справедливой стоимости предмета ипотеки.

По данным ЦБ, за последний год доля ипотеки на срок свыше 30 лет в выдачах выросла с 10 до 20 процентов. Однако в регуляторе это вызвало обеспокоенность. «На таком длительном горизонте (30+ лет) заемщик может столкнуться со сложностями в обслуживании долга, которые банки не в состоянии оценить в момент выдачи кредита», — пояснили там.

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