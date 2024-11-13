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15:57, 13 ноября 2024Культура

Рэпер Серега низко оценил творчество Инстасамки

Рэпер Серега высказался об альбоме Инстасамки и группы «Ленинград»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Белорусский рэп-исполнитель Сергей Пархоменко, выступающий под псевдонимом Серега, высказался о совместном альбоме российской рэперши Дарьи Зотеевой, более известной как Инстасамка, и группы «Ленинград». Его слова приводит StarHit.

Артист также прокомментировал информацию о том, что у него и музыканта Сергея Шнурова был конфликт. «Да какой там конфликт, просто замечание ему как-то сделал по поводу мата в творчестве, да и все. А по поводу его дуэта с Инстасамкой: там размах на рубль, а удар на копеечку. Я такое слушать точно не буду», — отметил рэпер.

Исполнитель добавил, что не считает деятельность Инстасамки творчеством. «Я вообще не считаю, что у нее есть творчество. Там формы впереди творчества», — заключил он.

Ранее Сергей Шнуров заявил, что Инстасамка не будет солисткой группы «Ленинград» после выхода совместного альбома.

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