России предрекли снижение посевных площадей пшеницы до шестилетнего минимума

«Русагротранс»: площади озимой пшеницы под урожай 2025 года составят 15,4 млн га

Площади озимой пшеницы, являющейся ключевой агрокультурой, в России под урожай следующего года сократятся до 15,4 миллиона гектаров, что станет самым низким показателем с 2018/2019 сельскохозяйственного сезона. Такой прогноз дал глава аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский, его слова приводит «Интерфакс».

Согласно ожиданиям эксперта, посевные площади озимой пшеницы в стране в 2025-м сократятся сначала до 16,3 миллиона гектаров, а после перезимовки — еще на 900 тысяч. При этом причины возможного снижения площадей ключевой агрокультуры в РФ до шестилетнего минимума Павенский раскрывать не стал.

Что касается оценок по урожаю зерновых на следующий год, в «Русагротрансе» ожидают его на уровне 133 миллионов тонн. Сборы пшеницы в России за этот период времени прогнозируются на отметке в 84,5 миллиона тонн. Для сравнения, экспертная оценка на 2024-й составляет 123,8 и 82 миллиона тонн соответственно.

Ранее глава Минсельхоза Оксана Лут заявила о планах пересмотреть прогноз урожая зерна в России на этот год. Она объяснила эту необходимость в том числе неблагоприятными погодными условиями в Сибири и действующим режимом контртеррористической операции (КТО) в важных аграрных регионах — Курской, Брянской и Белгородской областях.

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев спрогнозировал, что по итогам 2024-го отечественные аграрии соберут в общей сложности порядка 130 миллионов тонн зерна. Этот результат, по его словам, позволить удовлетворить не только внутренний, но и внешний спрос.