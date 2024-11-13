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17:32, 13 ноября 2024Экономика

Россиянин похитил сестру и заставил переписать на него дом

В Ленобласти мужчина похитил сестру, избил и заставил переписать на него дом
Александра Качан (Редактор)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Ленобласти мужчина похитил родную сестру и отнял у нее жилье. Прежде россиянин уже имел проблемы с законом, об этом стало известно порталу «78.ru».

Мужчина вместе с сожительницей напали на его 48-летнюю сестру. Они избили женщину, посадили ее в автомобиль и увезли в лес около деревни Старые Раглицы. Затем пара заставила пострадавшую переписать на них дом.

Женщина обратилась в полицию 7 сентября, в этот же день похитители были задержаны. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье за «вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере». В прошлом брат пострадавшей был судим три раза за кражи, самоуправство и неуплату алиментов.

Ранее в Москве сосед лишил пенсионера квартиры. Он переоформил жилье на сообщника без ведома собственника, но попался.

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