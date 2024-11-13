Россиянин взыскал с умерших миллионы рублей за несуществующие долги

Житель Красноярского края взыскал с умерших миллионы за несуществующие долги

В Красноярском крае суд приговорил к семи годам лишения свободы жителя Минусинска, воспользовавшегося фейковыми договорами займа и взыскавшего с умерших миллионы рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, в 2017 году мужчина нашел в интернете таблицы с персональными данными умерших жителей Хакасии и Красноярского края. Он передавал данные о них знакомому сотруднику банка, который регулярно проверял наличие сбережений на счетах покойных. Тогда осужденный изготавливал фейковые договоры займов, обращался в суд и взыскивал в свою пользу несуществующую задолженность. Всего он похитил у десяти наследников четыре миллиона рублей.

Россиянин признан виновным по статье 159 («Мошенничество») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Ранее в Удмуртии силовики задержали лжепродюсера за мошенничество на 24 миллиона рублей.