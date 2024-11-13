Российская стилистка посоветовала носить юбку поверх брюк зимой

Стилист Ольга Ким: юбки поверх брюк и платья-сетки будут модными зимой

Российская стилистка Ольга Ким назвала модную одежду на зиму. Ее комментарий публикует «Добро.Медиа».

По словам эксперта, в грядущем сезоне будут популярны джинсы с эффектом масляной стирки, кожаные брюки и платья-рубашки. В то же время актуальными окажутся вещи с бахромой и змеиным принтом и платья-сетки. При этом специалистка посоветовала выбирать более свободные фасоны последних.

Кроме того, в список вошли так называемые афганские дубленки, имеющие приталенный, слегка расширяющийся книзу силуэт и меховую отделку на воротнике и рукавах. В то же время в число трендов попали накладные юбки, которые следует носить поверх брюк.

«Я рекомендую сочетать такую полуюбку с простыми вещами, потому что она сама по себе уже является акцентом. Например, с черной водолазкой и брюками», — указала собеседница издания.

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