Российские бойцы попали под газовую атаку и удары десятков дронов ВСУ

Shot: российские солдаты выжили после газовой атаки и ударов десятков дронов ВСУ

Российские военнослужащие попали под газовую атаку и удары десятков дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Клещеевке. Подробности о боестолкновении командир штурмового взвода с позывным Таксист рассказал Telegram-каналу Shot.

Боец вспомнил, что после удачного штурма подвала частного дома они решили покинуть позицию. Однако атаки украинских солдат не позволили им этого сделать. Таксист получил осколочное ранение ноги, один из товарищей постоянно менял ему повязки.

В один момент противник начал применять газовые атаки, после чего им почти сутки пришлось провести в противогазах и респираторах. Покинули укрепление солдаты после того, как ВСУ с дронов сбросили воспламеняющиеся снаряды. За ними украинские войска отправили больше десяти дронов-камикадзе, отбиться от которых получилось с помощью устройства радиоэлектронной борьбы.

В августе командир разведгруппы спецназа «Ахмат» с позывным Аид заявлял, что ВСУ применяли в Курской области газовое оружие. На опубликованных кадрах видно, что на спецназовцев надеты противогазы. Один из бойцов говорит, что их «снова атаковали газом».