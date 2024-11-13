Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:52, 13 ноября 2024Россия

Стало известно о состоянии пострадавшего при обрушении моста в Крыму

Пострадавший при обрушении моста в Крыму находится в тяжелом состоянии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Одного из пострадавших при обрушении моста в Джанкойском районе Крыма госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона в Telegram.

«По результатам обследования один пострадавший госпитализирован, в настоящее время его состояние оценивается как тяжелое», — говорится в сообщении. Второму пострадавшему была оказана амбулаторная помощь, от госпитализации он отказался.

Ранее в МЧС России сообщили, что между селами Изумрудное и Маслово в Крыму обрушился автомобильный мост. Отмечалось, что обрушение произошло над железнодорожным полотном. На месте происшествия работают 43 сотрудника МЧС и 16 единиц техники. Крымское следственное управление СК РФ сообщило, что обрушение моста произошло при движении перегруженного большегруза. Начата проверка.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия передала Украине девять поварих батальона «Азов». Они попали в плен в Мариуполе весной 2022 года

      Трамп выдвинул кандидатуру на пост главы Минюста и генпрокурора

      Американского теннисиста оштрафовали на 120 тысяч долларов за оскорбление судьи

      Могильщики нашли более тысячи древних серебряных монет

      На Западе сообщили о способности Украины создать ядерное оружие

      В Крыму приостановили железнодорожные перевозки

      Обнаружена опасность загрязненного воздуха для беременных

      Зеленский попросил помощи у Запада после удара по Киеву

      Байден не отказался от слов о Трампе как об угрозе демократии

      Сборная Брунея сыграет товарищеский матч с клубом РПЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше