Стало известно о состоянии пострадавшего при обрушении моста в Крыму

Пострадавший при обрушении моста в Крыму находится в тяжелом состоянии

Одного из пострадавших при обрушении моста в Джанкойском районе Крыма госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона в Telegram.

«По результатам обследования один пострадавший госпитализирован, в настоящее время его состояние оценивается как тяжелое», — говорится в сообщении. Второму пострадавшему была оказана амбулаторная помощь, от госпитализации он отказался.

Ранее в МЧС России сообщили, что между селами Изумрудное и Маслово в Крыму обрушился автомобильный мост. Отмечалось, что обрушение произошло над железнодорожным полотном. На месте происшествия работают 43 сотрудника МЧС и 16 единиц техники. Крымское следственное управление СК РФ сообщило, что обрушение моста произошло при движении перегруженного большегруза. Начата проверка.