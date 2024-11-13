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14:30, 13 ноября 2024Мир

Турция разорвала дипломатические отношения с Израилем

Эрдоган: Турция разорвала дипломатические отношения с Израилем
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Umit Bektas / Reuters

Турция разорвала дипломатические отношения с Израилем из-за конфликта с палестинским радикальным движением ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Reuters.

«Мы, как государство и правительство Турецкой Республики, разорвали отношения с Израилем. На данный момент у нас нет никаких отношений с Израилем», — рассказал глава государства.

Эрдоган также подчеркнул, что в ближайшем будущем никаких шагов по восстановлению отношений не будет предпринято.

26 октября Эрдоган заявил, что Израиль при поддержке западных стран пытается спровоцировать региональный конфликт, и призвал страны Ближнего Востока не вовлекаться в эту игру. По его словам, «поддерживаемое Западом сионистское правительство Израиля пытается разжечь огонь регионального конфликта». Эрдоган также отметил, что Израиль ждет Божье проклятие и что страны региона не должны участвовать в израильской игре.

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