Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:54, 13 ноября 2024Бывший СССР

В Грузии назвали вероятную дату президентских выборов

Премьер Грузии Кобахидзе: выборы президента могут пройти в январе 2025 года
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Президентские выборы в Грузии состоятся, предположительно, в начале января 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

По его словам, в стране «все мирно и спокойно». На десятый день после подведения итогов парламентских выборов пройдет первое заседание парламента. Премьер добавил, что после этого начнется «парламентская жизнь», и вскоре, предположительно в начале января, состоятся президентские выборы. Он заключил, что «страна в обычном режиме продолжает жизнь».

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что прибывшие в Грузию депутаты из восьми стран Европейского союза призывали к беспорядкам в стране во время выступления на митинге оппозиции в Тбилиси. Он сообщил, что европейские депутаты продолжают выдавать войну за мир в своих выступлениях перед гражданами Грузии.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Предполагаемой жертвой взрыва машины в Севастополе стал капитан Черноморского флота

      России спрогнозировали неизбежное охлаждение экономики

      Певица Наташа Королева приехала в суд по делу о расправе над Игорем Тальковым

      Россия связала смену главы евродипломатии с антироссийским «крестовым походом ЕС»

      Российского хоккеиста дисквалифицировали за наркотики

      Пресечен воздушный удар ВСУ по региону России

      Россиянка нашла пробирки с кровью на детской площадке

      Следствие назвало основную версию подрыва авто капитана Черноморского флота в Севастополе

      Раскрыты подробности о погибшем от взрыва капитане Черноморского флота

      Сбежавших из российской воинской части солдат собирались отправить на СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше