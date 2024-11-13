В Грузии назвали вероятную дату президентских выборов

Премьер Грузии Кобахидзе: выборы президента могут пройти в январе 2025 года

Президентские выборы в Грузии состоятся, предположительно, в начале января 2025 года. Об этом сообщил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

По его словам, в стране «все мирно и спокойно». На десятый день после подведения итогов парламентских выборов пройдет первое заседание парламента. Премьер добавил, что после этого начнется «парламентская жизнь», и вскоре, предположительно в начале января, состоятся президентские выборы. Он заключил, что «страна в обычном режиме продолжает жизнь».

Ранее спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что прибывшие в Грузию депутаты из восьми стран Европейского союза призывали к беспорядкам в стране во время выступления на митинге оппозиции в Тбилиси. Он сообщил, что европейские депутаты продолжают выдавать войну за мир в своих выступлениях перед гражданами Грузии.