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21:37, 13 ноября 2024Спорт

В «Локомотиве» ответили на критику Дзюбы в адрес клуба

В «Локомотиве» назвали нарушением спортивной этики критику Дзюбы в адрес клуба
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В «Локомотиве» ответили на критику бывшего игрока команды Артема Дзюбы в адрес клуба. Заявление приводится на сайте железнодорожников.

В клубе назвали оценки и манеру высказываний Дзюбы нарушением спортивной и деловой этики и демонстрацией неуважения к российскому футбольному сообществу. «Также считаем абсолютно неприемлемым публикацию интервью такого содержания и его продвижение на информационных ресурсах, напрямую сотрудничающих с Российской премьер-лигой (РПЛ), дискредитируя как саму РПЛ, так и представляющие лигу клубы», — подчеркнуто в заявлении.

Кроме того, в «Локомотиве» отметили отсутствие позиции по данному вопросу у РПЛ, которая анонсировала интервью с игроком. «Лига поддерживает такой формат общения субъектов футбола?» — задались вопросом в команде.

Ранее в интервью Дзюба раскритиковал главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова и заявил, что не пожмет ему руку. Также он назвал генерального директора команды Владимира Леонченко пародией и человеком, разрушающим все вокруг.

Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023-го по июнь 2024-го. В составе столичной команды он провел 39 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал девять результативных передач.

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