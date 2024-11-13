В Пентагоне раскрыли подробности атаки хуситов на американские эсминцы

Пентагон: американские эсминцы не пострадали при атаке хуситов

Американские ракетные эсминцы не пострадали при атаке хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает ТАСС.

Он уточнил, что обстрелу подверглись эсминцы USS Spruance и USS Stockdale. По ним был нанесен удар восемью беспилотниками, пятью противокорабельными баллистическими ракетами и тремя противокорабельными крылатыми ракетами.

Райдер уточнил, что атаки хуситов были успешно отражены. «Корабли не повреждены, экипаж не пострадал», — рассказал он.

Об атаке на американские эсминцы стало известно вечером 12 ноября. Представитель движения Яхья Сариа также сообщил об ударах по авианосцу «Авраам Линкольн» в Красном море. Утверждалось, что авианосец должны были применить в ударах по территории Йемена, в связи с чем по нему был произведен обстрел.