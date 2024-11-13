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07:09, 13 ноября 2024Мир

В Пентагоне раскрыли подробности атаки хуситов на американские эсминцы

Пентагон: американские эсминцы не пострадали при атаке хуситов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Американские ракетные эсминцы не пострадали при атаке хуситов из движения «Ансар Аллах». Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает ТАСС.

Он уточнил, что обстрелу подверглись эсминцы USS Spruance и USS Stockdale. По ним был нанесен удар восемью беспилотниками, пятью противокорабельными баллистическими ракетами и тремя противокорабельными крылатыми ракетами.

Райдер уточнил, что атаки хуситов были успешно отражены. «Корабли не повреждены, экипаж не пострадал», — рассказал он.

Об атаке на американские эсминцы стало известно вечером 12 ноября. Представитель движения Яхья Сариа также сообщил об ударах по авианосцу «Авраам Линкольн» в Красном море. Утверждалось, что авианосец должны были применить в ударах по территории Йемена, в связи с чем по нему был произведен обстрел.

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