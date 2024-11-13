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12:45, 13 ноября 2024Экономика

В России не станут вводить новые льготные программы по ипотеке

Хуснуллин заявил, что в России не появятся новые льготные программы по ипотеке
Александра Качан (Редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В ближайшее время в России не планируют разрабатывать новые льготные ипотечные программы. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, передает ТАСС.

«Так как это капиталозатратное для бюджета мероприятие, мы расширяться пока не будем», — заявил он. Хуснуллин добавил, что правительство намерено ждать снижения инфляции и ключевой ставки ЦБ для принятия дальнейших решений по возможному вводу новых льготных программ.

Вице-премьер подчеркнул, что ипотечный вопрос будет оценен взвешенно. «Мы по итогам года договорились, что оценим, какая ситуация и какие планы на следующий год. Мы будем донастраивать», — рассказал он.

По словам Хуснуллина, сейчас на рынке жилья существует «перекос»: основная его часть приходится лишь на 20 регионов. В будущем правительство решит, оказывать ли или поддержку этим регионам. В настоящий момент власти склоняются к тому, что помогать следует тем частям страны, где спрос на жилье низкий. «Нужно поддерживать не спрос, а предложение. По ряду регионов, где низкие цены и низкая доходность стройки — мы будем в первую очередь поддерживать эти регионы», — заключил он.

Ранее Хуснуллин заявил, что на фоне инфляции себестоимость строительства жилья в России растет быстрее его стоимости.

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