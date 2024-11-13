В России отказались женить участника СВО в третий раз на одной и той же женщине

В Челябинске бойцу СВО отказали в регистрации брака из-за отсутствия паспорта

В Челябинске бойцу специальной военной операции (СВО) отказали в регистрации брака из-за отсутствия паспорта. Об этом сообщает сетевое издание 74.ru.

Мужчина захотел зарегистрировать отношения с одной и той же женщиной в третий раз. У пары уже есть общий ребенок. При обращении в ЗАГС боец получил отказ, поскольку его паспорт остался в воинской части.

В то же время военнослужащему сократили отпуск на шесть дней. Боец обратился к журналистам с просьбой о помощи. В итоге брак удалось зарегистрировать всего за несколько часов до его возвращения в зону СВО.

Мужчина утверждает, что решение вступить в очередной брак не связано с выплатами, которые будут положены жене в случае, если он не вернется из боя. «Может, Бог любит троицу, так что очень хотели вступить в брак», — сказал он.

Участники спецоперации нередко женятся во время отпуска. Так, ранее боец из Воронежской области женился на сослуживице, которую он встретил на службе. Другой боец, до ухода на СВО живший в Ямало-Ненецком автономном округе, вступил в брак в Музее вечной мерзлоты. Церемония бракосочетания прошла по традициям народов Крайнего Севера.