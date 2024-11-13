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11:21, 13 ноября 2024Наука и техника

В России оценили объем рынка ДЗЗ

SR Space: объем рынка ДЗЗ в России в 2030 году достигнет 100 миллиардов рублей
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: NASA / Unsplash

Объем российского рынка дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в 2030 году может достигнуть 100 миллиардов рублей. С такой оценкой выступили в аэрокосмическом холдинге SR Space. Об этом сообщает ТАСС.

По данным компании, в 2023 году объем рынка достиг 25,6 миллиарда рублей, что на 60 процентов больше показателя, зафиксированного в 2019 году. «При сохранении темпов роста к 2030 году рынок может вырасти в 2-4 раза», — говорится в отчете SR Space.

Ранее глава Sitronics Space Павел Черенков заявил о планах компании запустить в 2025 году более 20 спутников, включая аппараты ДЗЗ.

В октябре директор департамента научно-технических проектов госкорпорации «Роскосмос» Сергей Зайцев на президиуме Российской академии наук заявил, что в России с 2025-го до 2034 года планируют запустить новую серию гидрометеорологических спутников ДЗЗ.

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