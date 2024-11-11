Российская частная компания запустит 20 спутников

Sitronics Space планирует запустить более 20 спутников в 2025 году

Российская частная компания Sitronics Space (входит в Sitronics Group) планирует запустить более 20 спутников, включая аппараты дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), в 2025 году. Об этом сообщил глава компании Павел Черенков, передает ТАСС.

«Три [спутника] ДЗЗ и еще порядка 20 аппаратов связных», — сказал он на пресс-конференции в Институте космических исследований РАН.

Глава компании отметил, что три спутника ДЗЗ «Зоркий-2М» изначально планировали запустить в 2024 году. Он также подчеркнул, что Sitronics Space стремится в рамках сотрудничества с госкорпорацией «Роскосмос» наращивать темпы пополнения орбитальной группировки, поскольку данные с аппаратов востребованы для экономики России.

Сейчас в орбитальную группировку Sitronics Space входит 52 аппарата системы мониторинга судов SITRO-AIS и четыре спутника ДЗЗ «Зоркий-2М».

В июле стало известно, что компания «Спутникс» (входит в Sitronics Group) в интересах Северного (Арктического) федерального университета имени Михаила Ломоносова создала микроспутник ArcticSat для изучения космической погоды.