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16:59, 11 ноября 2024Наука и техника

Российская частная компания запустит 20 спутников

Sitronics Space планирует запустить более 20 спутников в 2025 году
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Roscosmos / Globallookpress.com

Российская частная компания Sitronics Space (входит в Sitronics Group) планирует запустить более 20 спутников, включая аппараты дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), в 2025 году. Об этом сообщил глава компании Павел Черенков, передает ТАСС.

«Три [спутника] ДЗЗ и еще порядка 20 аппаратов связных», — сказал он на пресс-конференции в Институте космических исследований РАН.

Глава компании отметил, что три спутника ДЗЗ «Зоркий-2М» изначально планировали запустить в 2024 году. Он также подчеркнул, что Sitronics Space стремится в рамках сотрудничества с госкорпорацией «Роскосмос» наращивать темпы пополнения орбитальной группировки, поскольку данные с аппаратов востребованы для экономики России.

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Сейчас в орбитальную группировку Sitronics Space входит 52 аппарата системы мониторинга судов SITRO-AIS и четыре спутника ДЗЗ «Зоркий-2М».

В июле стало известно, что компания «Спутникс» (входит в Sitronics Group) в интересах Северного (Арктического) федерального университета имени Михаила Ломоносова создала микроспутник ArcticSat для изучения космической погоды.

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