В России ответили на заявление Госдепа об участии КНДР в украинском конфликте

Швыткин: заявления США об участии КНДР в украинском конфликте не имеют основы

Заявления об участии военнослужащих КНДР в украинском конфликте на стороне России не имеют под собой реальной основы, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин. Так он ответил на слова Госдепа о столкновениях военных Северной Кореи с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«Неоднократно заявлял, что [США] не обладают информацией об участии военнослужащих КНДР в конфликте, потому подобные заявления со стороны Госдепа не имеют под собой реальной основы», — сказал политик.

Он уточнил, что у России действительно заключен договор с Северной Кореей о военно-техническом сотрудничестве, но это не означает обязательного участия КНДР в противостоянии с Украиной.

«Информации о том, что северокорейцы воюют и как-то еще участвуют в военных действиях на стороне России, нет», — заключил Швыткин.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военнослужащие армии КНДР уже ведут бои с ВСУ.