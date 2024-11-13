Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:33, 13 ноября 2024Россия

В России ответили на заявление Госдепа об участии КНДР в украинском конфликте

Швыткин: заявления США об участии КНДР в украинском конфликте не имеют основы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Заявления об участии военнослужащих КНДР в украинском конфликте на стороне России не имеют под собой реальной основы, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Юрий Швыткин. Так он ответил на слова Госдепа о столкновениях военных Северной Кореи с Вооруженными силами Украины (ВСУ).

«Неоднократно заявлял, что [США] не обладают информацией об участии военнослужащих КНДР в конфликте, потому подобные заявления со стороны Госдепа не имеют под собой реальной основы», — сказал политик.

Он уточнил, что у России действительно заключен договор с Северной Кореей о военно-техническом сотрудничестве, но это не означает обязательного участия КНДР в противостоянии с Украиной.

«Информации о том, что северокорейцы воюют и как-то еще участвуют в военных действиях на стороне России, нет», — заключил Швыткин.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военнослужащие армии КНДР уже ведут бои с ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский обратился к западным союзникам после атаки на Киев. Что он требует на этот раз?

      Правительство России утвердило размеры выплат участникам СВО за ранение

      В Раде оценили ежедневные потери ВСУ в 1,5 тысячи человек

      В Москве предложили переименовать в честь Трампа станцию метро

      Девушку-дворника изнасиловали в Подмосковье

      Песни культовой группы выставили на продажу

      ВСУ снова атаковали российский регион с помощью ракеты

      Мать обвиненного в каннибализме голливудского актера подарила ему вазэктомию

      Жители российского поселка пожаловались на многомесячный фекальный потоп

      Ученые заставили кровососущих летучих мышей бегать по беговой дорожке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше