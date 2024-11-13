В России подорожали бизнес-ланчи

«Чек индекс»: с начала 2024 года бизнес-ланчи в России подорожали на 11 %

С января по сентябрь 2024 года средний чек на бизнес-ланчи в российских заведениях общепита вырос на 11 процентов год к году. Подорожание заметили аналитики сервиса «Чек индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД», сообщает газета «Ведомости».

Средний чек бизнес-ланча, в который входят суп, горячее с гарниром, салат и горячий напиток, за год вырос до 510 рублей. Сильнее всего подорожал кофе (плюс 12 процентов), который обходился покупателям в среднем в 192 рубля. Стоимость иных составляющих — супа, салата и чая — выросла до 306,258 и 81 рубля за порцию (плюс 11 процентов соответственно). Цены на горячее с начала года поднялись до 317 рублей (плюс 10 процентов)

По словам ресторатора и основателя сети «Мясо & рыба» Сергея Миронова, помимо увеличения себестоимости бизнес-ланчей у заведений растут и иные траты. Так, фонд оплаты труда увеличивается опережающими темпами на фоне нехватки сотрудников — официантов и их помощников, а также поваров. Еще одной причина роста издержек стали траты на аренду помещений и логистику, добавила доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Также свою лепту вносят дорогие кредиты после увеличения ключевой ставки.

«Повышение процентов по кредитам вызывает инфляцию по всей цепочке создания стоимости и завершается глобальным повышением цен для конечного потребителя», — пояснил основатель и управляющий сетью ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.

В июне-августе 2024 года средний чек в российских ресторанах и барах вырос на 11 процентов год к году — до 2,5 тысячи рублей. Среднее количество покупок в ресторанах и барах при этом увеличилось на семь процентов к прошлому году. Популярнее всего у россиян в этот период стали заведения с демократичными ценами в сегменте две тысячи рублей.

Аналитики международной компании по подбору недвижимости в Москве и Дубае «Бюро Негинского» отметили, что россияне, которые хотят купить квартиру в Москве, должны на много лет отказаться от кофе, такси и ресторанов. Выяснилось, что в месяц россияне тратят на кофе около 10,4 тысячи рублей, на рестораны или доставку еды — 7,4 тысячи рублей, на такси — 29,1 тысячи рублей.

