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08:30, 13 ноября 2024Экономика

В России подорожали бизнес-ланчи

«Чек индекс»: с начала 2024 года бизнес-ланчи в России подорожали на 11 %
Вячеслав Агапов

Фото: Freunde des Snacks e.V. / Unsplash

С января по сентябрь 2024 года средний чек на бизнес-ланчи в российских заведениях общепита вырос на 11 процентов год к году. Подорожание заметили аналитики сервиса «Чек индекс» оператора фискальных данных «Платформа ОФД», сообщает газета «Ведомости».

Средний чек бизнес-ланча, в который входят суп, горячее с гарниром, салат и горячий напиток, за год вырос до 510 рублей. Сильнее всего подорожал кофе (плюс 12 процентов), который обходился покупателям в среднем в 192 рубля. Стоимость иных составляющих — супа, салата и чая — выросла до 306,258 и 81 рубля за порцию (плюс 11 процентов соответственно). Цены на горячее с начала года поднялись до 317 рублей (плюс 10 процентов)

По словам ресторатора и основателя сети «Мясо & рыба» Сергея Миронова, помимо увеличения себестоимости бизнес-ланчей у заведений растут и иные траты. Так, фонд оплаты труда увеличивается опережающими темпами на фоне нехватки сотрудников — официантов и их помощников, а также поваров. Еще одной причина роста издержек стали траты на аренду помещений и логистику, добавила доцент кафедры статистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Также свою лепту вносят дорогие кредиты после увеличения ключевой ставки.

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«Повышение процентов по кредитам вызывает инфляцию по всей цепочке создания стоимости и завершается глобальным повышением цен для конечного потребителя», — пояснил основатель и управляющий сетью ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.

В июне-августе 2024 года средний чек в российских ресторанах и барах вырос на 11 процентов год к году — до 2,5 тысячи рублей. Среднее количество покупок в ресторанах и барах при этом увеличилось на семь процентов к прошлому году. Популярнее всего у россиян в этот период стали заведения с демократичными ценами в сегменте две тысячи рублей.

Аналитики международной компании по подбору недвижимости в Москве и Дубае «Бюро Негинского» отметили, что россияне, которые хотят купить квартиру в Москве, должны на много лет отказаться от кофе, такси и ресторанов. Выяснилось, что в месяц россияне тратят на кофе около 10,4 тысячи рублей, на рестораны или доставку еды — 7,4 тысячи рублей, на такси — 29,1 тысячи рублей.

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