Врач раскрыл опасность недостатка сна

Врач Агапкин заявил, что недостаток сна может вызвать развитие деменции

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин раскрыл опасность недостатка сна. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что дефицит сна может вызывать развитие деменции. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи на вопрос о том, действительно ли дефицит сна может спровоцировать деменцию, ответила утвердительно. Агапкин согласился с ее мнением. «Это действительно так, исследования показывают, что люди, которые спят менее семи часов в сутки, действительно чаще страдают от деменции», — объяснил медик.

Ранее врач общей практики Александр Мясников и сомнолог Александр Калинкин рассказали, что недостаток сна также может привести к раку. Онкологические болезни, по словам медиков, имеют тесную связь с иммунной системой.

До этого Агапкин назвал возможную причину бессонницы. Он объяснил, что к отсутствию сна могут приводить проблемы с почками.