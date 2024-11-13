Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:10, 13 ноября 2024Интернет и СМИ

Врач раскрыл опасность недостатка сна

Врач Агапкин заявил, что недостаток сна может вызвать развитие деменции
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин раскрыл опасность недостатка сна. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» он заявил, что дефицит сна может вызывать развитие деменции. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Гостья передачи на вопрос о том, действительно ли дефицит сна может спровоцировать деменцию, ответила утвердительно. Агапкин согласился с ее мнением. «Это действительно так, исследования показывают, что люди, которые спят менее семи часов в сутки, действительно чаще страдают от деменции», — объяснил медик.

Ранее врач общей практики Александр Мясников и сомнолог Александр Калинкин рассказали, что недостаток сна также может привести к раку. Онкологические болезни, по словам медиков, имеют тесную связь с иммунной системой.

До этого Агапкин назвал возможную причину бессонницы. Он объяснил, что к отсутствию сна могут приводить проблемы с почками.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия передала Украине девять поварих батальона «Азов». Они попали в плен в Мариуполе весной 2022 года

      Минэкономики сообщило об ускорении роста цен

      Появилось видео с места столкновения двух грузовиков на российской трассе

      47-летняя Джессика Честейн снялась в прозрачном платье для журнала

      В Минобороны Украины заявили о необходимости продолжать мобилизацию в 2025 году

      Популярный российский комик раскрыл отношение жены к его шуткам о ней

      Бой лосей в России попал на видео

      Лавров обвинил Запад в игнорировании причин украинского конфликта

      Раскрыта тайна древней битвы

      Москвичей захотели оставить без «Травы и бошек»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше