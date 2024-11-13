Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:08, 13 ноября 2024Интернет и СМИ

Врач развеял популярный миф об инфаркте

Мясников: пробуждение во время приступа лунатизма не приводит к инфаркту
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял популярный миф об инфаркте. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников, сославшись на сомнологов, опроверг миф о том, что, если разбудить человека, у которого приступ лунатизма, у него может произойти инфаркт. «Опять же вопрос: кто лунатит? Если лунатит 50-летний мужчина, который курит, у которого давление, есть все факторы риска, он просыпается и видит себя в зеркале, инфаркт может схватить», — поиронизировал медик.

Доктор подчеркнул, что само пробуждение во время приступа лунатизма не может привести к инфаркту. «Но человек с множеством факторов риска, как я уже назвал, он может и на ровном месте получить инфаркт, он может не проснуться», — объяснил специалист.

Ранее также Александр Мясников перечислил провоцирующие инфаркт болезни. Доктор заявил, что к этому состоянию приводят простуды, гриппы и коронавирус.

До этого врачи Елена Малышева и Герман Гандельман назвали продукты, снижающие риск инфарктов и инсультов. К таковым они, в частности, отнесли фундук и пшеницу.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Маск прокомментировал свое назначение в администрацию Трампа

      Появились новые кадры подрыва дамбы Кураховского водохранилища

      Эксперт назвал три разрушающих отношения тревожных финансовых звонка

      В России раскрыли зарплату Деда Мороза в 2024 году

      Залужный заявил об отправке «будущего президента» Украины на учебу

      Украина выпустила пять беспилотников по региону России

      В Пензе обнаружили место падения трех беспилотников

      В Йемене сообщили об успешном ударе по американскому авианосцу

      В США оценили возможность Вашингтона диктовать Москве условия по Украине

      Сенатор напомнила о наказании работодателя за вызов сотрудников с больничного

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше