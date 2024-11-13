Врач развеял популярный миф об инфаркте

Мясников: пробуждение во время приступа лунатизма не приводит к инфаркту

Врач общей практики Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» развеял популярный миф об инфаркте. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Мясников, сославшись на сомнологов, опроверг миф о том, что, если разбудить человека, у которого приступ лунатизма, у него может произойти инфаркт. «Опять же вопрос: кто лунатит? Если лунатит 50-летний мужчина, который курит, у которого давление, есть все факторы риска, он просыпается и видит себя в зеркале, инфаркт может схватить», — поиронизировал медик.

Доктор подчеркнул, что само пробуждение во время приступа лунатизма не может привести к инфаркту. «Но человек с множеством факторов риска, как я уже назвал, он может и на ровном месте получить инфаркт, он может не проснуться», — объяснил специалист.

Ранее также Александр Мясников перечислил провоцирующие инфаркт болезни. Доктор заявил, что к этому состоянию приводят простуды, гриппы и коронавирус.

До этого врачи Елена Малышева и Герман Гандельман назвали продукты, снижающие риск инфарктов и инсультов. К таковым они, в частности, отнесли фундук и пшеницу.