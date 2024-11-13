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09:39, 13 ноября 2024Бывший СССР

ВСУ заявили о готовности отступить с позиций в районе Курахово

FT: ВСУ заявили о готовности отступить с позиций в районе Курахово
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовы отступить с позиций в районе Курахово, но пока не получили приказа. Об этом пишет газета Financial Times (FT), ссылаясь на командующего одним из артиллерийских подразделений ВСУ, действующих в районе города.

По словам украинского военного, российские бойцы ведут атаки с нескольких сторон. «Он и его войска готовы отступить, но у них пока нет приказа сверху», — пишет FT. Кроме того, издание отмечает, что Курахово является важным логистическим центром ВСУ.

Ранее стало известно, что украинские войска затопили собственные позиции около города, подорвав дамбу Кураховского водохранилища. Как отмечалось, в первую очередь понесли ущерб сами ВСУ. Собеседник ТАСС добавил, что действия украинских военных трудно объяснить, так как подрыв дамбы не повлияет на наступление российских сил.

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