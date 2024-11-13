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20:11, 13 ноября 2024Из жизни

Женщина решила отомстить неверному бойфренду и инсценировала нападение киллера

В Великобритании женщина ранила себя ножом и обвинила в этом неверного бойфренда
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Великобритании на свободу вышла женщина, которая инсценировала нападение киллера ради мести неверному бойфренду. Об этом пишет The Sun.

Аниса Ахмед и Икбал Мохаммед познакомились в конце 2013 года. Мужчина рассчитывал на отношения без обязательств и не сказал Ахмед, что женат. Она узнала об этом сама и пришла в бешенство. Сначала Ахмед написала об измене его жене, друзьям и коллегам. Затем стала подделывать электронные письма. В них она от лица мужчины грозилась опубликовать собственные интимные фотографии.

Однако потом ей показалось, что этого недостаточно. Чтобы отомстить, она ложно обвинила Мохаммеда в изнасиловании, а в июле 2015 года решила инсценировать нападение киллера, которого он якобы нанял. Для этого она ранила себя ножом. Сотрудникам полиции удалось разоблачить обман.

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В 2021 году Ахмед приговорили к пожизненному заключению, но позже освободили и перевели под домашний арест. Мохаммед признался, что узнал об освобождении бывшей любовницы от сотрудников редакции The Sun. «Я не чувствую себя в безопасности», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в штате Пенсильвания, США, 49-летний мужчина заявил, что ему не нравится новая прическа 50-летней возлюбленной, и напал на нее с ножом. Спасти пострадавшую не удалось.

Их время пришло!
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