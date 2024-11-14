Черная вода полилась из кранов в российском городе

Жители Озерска пожаловались, что из кранов месяцами льется черная вода с запахом

Жители города Озерска Челябинской области пожаловались, что у них из кранов течет черная вода с неприятным запахом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По словам пострадавших, проблемы с водой начались несколько месяцев назад. Сначала ее не было совсем, а потом из кранов полилась зловонная черная жидкость с маслянистой структурой. По словам россиян, в квартирах невозможно принять душ и отмыть раковину.

«Нормально все, сахарку добавляю и в микроволновку, зато заварку не покупаю уже неделю», — шутят жители дома в соцсетях.

В организации АО «РИР», отвечающей за подачу воды, уверяют в отсутствии проблемы — по их данным, качество соответствует нормативам. С конца октября специалисты делают пробы и говорят, что все в порядке. В администрации города заявили, что специалисты проводят ремонт и исправляют ситуацию, но жители положительных изменений пока не заметили.

Ранее жители Зауральского Челябинской области пожаловались на многомесячный фекальный потоп. По словам россиян, населенный пункт тонет в нечистотах с августа, когда прорвало канализацию. В результате смрадные воды полились по улицам поселка и стали затекать под дома, подмывая фундамент. Нечистоты добрались и до местной школы.