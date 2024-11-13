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16:16, 13 ноября 2024Экономика

Жители российского поселка пожаловались на многомесячный фекальный потоп

URA.RU: поселок в Челябинской области с августа топит фекалиями
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: страница Людмилы Банновой во «ВКонтакте»

Жители поселка Зауральского Челябинской области пожаловались, что населенный пункт тонет в нечистотах. Внимание на ситуацию обратило издание URA.RU.

По словам местных жителей, многомесячный фекальный потоп не утихает с августа, когда прорвало канализацию. В результате смрадные воды полились по улицам поселка и стали затекать под дома, подмывая фундамент. Нечистоты добрались и до местной школы.

«Вонь стоит ужасная, люди не могут подойти к подъезду. Сейчас вода бежит по льду и подо льдом прямо в подвал. Машины не могут подъехать, проваливаются и буксуют. Люди падают и получают травмы», — посетовал один из жителей поселка. Он добавил, что в администрации знают о проблеме, однако никакого ремонта не проводят.

Позднее в пресс-службе региональной прокуратуры журналистам сообщили, что глава поселения и прокурор ближайшего города Еманжелинска в середине октября были на месте прорыва. Представитель ведомства отметил, что контракт на проведение ремонта заключен и подрядная организация уже закупила все необходимые материалы, добавив, что работы по устранению аварии начнутся в ближайшие дни.

Ранее в этот же день стало известно, что улицу в центре Екатеринбурга залило кипятком из-за аварии.

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