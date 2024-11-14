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14:24, 14 ноября 2024Бывший СССР

Депутат Рады рассказал об отправке на фронт химиков и службы обеспечения

Гончаренко: ВСУ отправляют на фронт химиков и службы обеспечения
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Michael Lucan / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказал о решении командования Вооруженными силами Украины (ВСУ) отправлять на фронт персонал служб обеспечения и химиков, помимо связистов и боевых медиков. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Расчетно-аналитическое подразделение ВСУ имеет 70 человек. Выдан приказ 20 отправить на передовую. Это подразделение химиков, которые прошли стажировку за границей, и их берегли на случай атомной опасности», — передал нардеп слова одного из военнослужащих.

Таким образом, по словам Гончаренко, на Украине решается проблема неудачной мобилизации, в то время как в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) работают люди с боевым опытом, «которые перебирают бумажки».

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что военное руководство Украины необоснованно переводит специалистов из бригад, которые укомплектованы до 50-60 процентов. Как утверждает Безуглая, такие специалисты, как правило, не являются обученными стрелками и штурмовиками, и имеют высокий риск не выжить при боевых действиях.

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