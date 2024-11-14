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18:14, 14 ноября 2024Спорт

Экс-игрок сборной России высмеял футболистов из Брунея

Экс-игрок сборной России Терехин о команде Брунея: приедут какие-то рыбаки
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Олег Терехин

Олег Терехин. Фото: Nikolay Titov / Globallookpress.com

Экс-игрок сборной России Олег Терехин высмеял футболистов из Брунея, которые проведут товарищескую встречу с российской национальной командой. Его слова приводит Legalbet.

По мнению Терехина, из Брунея на матч приедут «какие-то рыбаки». «Бруней мы не знаем, но наша сборная должна играть. Сборная России забьет пять-шесть мячей. Если Бруней забьет гол нашей команде, то это будет смех!» — заявил он.

Сборная России под руководством Валерия Карпина сыграет с национальной командой Брунея 15 ноября. Матч пройдет в Краснодаре. 18 ноября Бруней также проведет встречу с клубом «Краснодар».

Российская сборная занимает 34‑е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Бруней располагается на 184‑й строчке списка.

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