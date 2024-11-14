Газ в Европе рекордно подорожал

Цена газа в Европе превысила $500 за тысячу кубометров впервые с ноября 2023-го

Стоимость газа на лондонской бирже ICE превысила 500 долларов за тысячу кубометров. О рекордном росте цен свидетельствуют данные торгов.

Цена топлива по индексу нидерландского хаба TTF преодолела отметку 500 долларов впервые с ноября 2023-го. На максимуме фьючерсы с поставкой в декабре дорожали до 500,5 доллара за тысячу кубометров.

Как отмечают опрошенные The Wall Street Journal эксперты, топливо в Европе растет в цене на фоне похолодания и начала отопительного сезона. Рост цен окажется недолгим, предупреждают они.

«Если погода — единственный фактор, способствующий росту цен, мы ожидаем, что значительная часть сегодняшнего роста будет утрачена к концу недели», — заявили аналитики Ritterbusch.

По данным Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в Европе заполнены на 93,6 процента, что выше среднего показателя за последние пять лет. Как полагают эксперты, на цены также повлияло снижение выработки электроэнергии ветряными электростанциями, что подстегнуло спрос на топливо.

Как показывают данные Статистической службы Евросоюза (ЕС), по итогам первых восьми месяцев 2024 года Россия и Алжир стали лидерами по темпам роста доли в поставках газа в страны ЕС. Доля РФ в структуре европейского импорта газа в январе-августе увеличилась на 4,6 процентного пункта (п.п.), до 18,3 процента. В свою очередь, показатель Алжира за отчетный период вырос на 4,9 п.п. и достиг отметки 21,3 процента.