Названы страны-лидеры по темпам роста доли в поставках газа в Европу

РИА Новости: Россия и Алжир сильнее всех увеличили долю в поставках газа в ЕС

По итогам первых восьми месяцев 2024 года Россия и Алжир стали лидерами по темпам роста доли в поставках газа в страны Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы ЕС (Eurostat).

Отмечается, что доля России в структуре европейского импорта газа в январе-августе увеличилась на 4,6 процентного пункта (п.п.), до 18,3 процента. В свою очередь, показатель Алжира за отчетный период вырос на 4,9 п.п. и достиг отметки в 21,3 процента. Эти страны также продемонстрировали наименьшие темпы снижения объемов поставок топлива на европейский энергорынок. Российский экспорт с января просел на 22 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го, а алжирский — на 24 процента.

Для сравнения, объемы поставок газа в Европу у всех крупных поставщиков этого вида топлива снизились гораздо сильнее. Так, экспорт из Катара уменьшился в 2,8 раза, из Великобритании — в 2,5 раза, из Нигерии — вдвое, из США — в 1,8 раза, а из Норвегии — 1,7 раза. Главной причиной подобной динамики эксперты назвали резкое снижение объемов промышленного производства в ЕС. С марта 2022-го по август 2024-го показатель сократился на 21 процент. На этом фоне ЕС в январе-августе сократил импорт газа в 1,7 раза, до 49,2 миллиарда евро в денежном выражении.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на данные «Газпрома» и Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) сообщила о росте поставок российского трубопроводного газа в ЕС на 17 процентов. По итогам первых девяти месяцев 2024 года объемы экспорта в этом направлении составили в общей сложности 23,7 миллиарда кубометров. Главным маршрутом поставок оказался трубопровод «Турецкий поток» (плюс 27 процентов в годовом выражении, до 12,2 миллиарда кубометров). В свою очередь, экспорт через территорию Украины за отчетный период увеличился на 7 процентов и составил 11,5 миллиарда.