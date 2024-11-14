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18:34, 14 ноября 2024Силовые структуры

Главу фонда капремонта Подмосковья задержали за получение особо крупной взятки

Главу фонда капремонта Подмосковья Николова задержали по делу о крупной взятке
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Телеканал PRO ЖКХ / YouTube

Главу фонда капитального ремонта Московской области Валерия Николова задержали по делу о получении особо крупной взятки. Об этом сообщает ТАСС.

По данным источника, в ближайшее время рассмотрят вопрос об избрании Николову меры пресечения. Следствие ходатайствует об аресте. Глава подмосковного фонда капремонта обвиняется в преступлении по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшего заместителя министра энергетики Анатолия Яновского по делу об особо крупном мошенничестве.

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