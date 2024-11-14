Кандидат на пост госсекретаря США раскрыл стратегию достижения мира

Кандидат на пост госсекретаря Рубио пообещал ставить интересы США превыше всего

Выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом кандидат на пост государственного секретаря Марко Рубио пообещал работать над достижением мира с позиции силы и ставить интересы Соединенных Штатов превыше всего. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.

«Под руководством президента Трампа мы добьемся мира с помощью силы и всегда будем ставить интересы американцев и Америки превыше всего», — написал претендующий на должность госсекретаря Рубио.

Он также поблагодарил Трампа за оказанное доверие и пообещал каждый день работать над реализацией внешнеполитической программы избранного президента.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить американского сенатора Марко Рубио из Флориды на пост госсекретаря в своей новой администрации. Рубио известен своими жесткими взглядами на внешнюю политику, включая необходимость усиления конкуренции с Китаем, поддержку Израиля и противодействие ядерной программе Ирана.