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13:21, 14 ноября 2024Мир

Кандидат на пост госсекретаря США раскрыл стратегию достижения мира

Кандидат на пост госсекретаря Рубио пообещал ставить интересы США превыше всего
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Joe Skipper / Reuters

Выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом кандидат на пост государственного секретаря Марко Рубио пообещал работать над достижением мира с позиции силы и ставить интересы Соединенных Штатов превыше всего. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в социальной сети X.

«Под руководством президента Трампа мы добьемся мира с помощью силы и всегда будем ставить интересы американцев и Америки превыше всего», — написал претендующий на должность госсекретаря Рубио.

Он также поблагодарил Трампа за оказанное доверие и пообещал каждый день работать над реализацией внешнеполитической программы избранного президента.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп объявил о намерении назначить американского сенатора Марко Рубио из Флориды на пост госсекретаря в своей новой администрации. Рубио известен своими жесткими взглядами на внешнюю политику, включая необходимость усиления конкуренции с Китаем, поддержку Израиля и противодействие ядерной программе Ирана.

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