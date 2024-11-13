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23:34, 13 ноября 2024Мир

Трамп назвал кандидата на пост госсекретаря США

Трамп планирует назначить Марко Рубио на пост госсекретаря США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о намерении назначить американского сенатора Марко Рубио из Флориды на пост госсекретаря в своей новой администрации. Об этом пишет РИА Новости.

«Для меня большая честь объявить, что сенатор Марко Рубио официально номинирован на пост государственного секретаря США. Марко — уважаемый лидер и мощный голос свободы», — ссылается агентство на заявление Трампа. В заявлении политика также сказано, что Рубио «станет сильным защитником нашей нации, настоящим другом нашим союзникам и бесстрашным воином».

Рубио с 2011 года представляет штат Флорида в Сенате США. До этого он занимал пост спикера Палаты представителей штата Флорида. Рубио известен своими жесткими взглядами на внешнюю политику, включая необходимость усиления конкуренции с Китаем, поддержку Израиля и противодействие ядерной программе Ирана.

Ранее агентство Reuters написало, что американский миллиардер и предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят в администрации Дональда Трампа департамент по достижению госэффективности США. Название департамента — DOGE — представляет собой отсылку к криптовалюте, сторонником которой является Маск.

Кроме этого, ранее Дональд Трамп предложил американского телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета на пост главы Пентагона. Политик назвал его жестким и умным, а также отметил, что Хегсет «верит в то, что Америка должна быть на первом месте».

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