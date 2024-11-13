Трамп назвал кандидата на пост госсекретаря США

Трамп планирует назначить Марко Рубио на пост госсекретаря США

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о намерении назначить американского сенатора Марко Рубио из Флориды на пост госсекретаря в своей новой администрации. Об этом пишет РИА Новости.

«Для меня большая честь объявить, что сенатор Марко Рубио официально номинирован на пост государственного секретаря США. Марко — уважаемый лидер и мощный голос свободы», — ссылается агентство на заявление Трампа. В заявлении политика также сказано, что Рубио «станет сильным защитником нашей нации, настоящим другом нашим союзникам и бесстрашным воином».

Рубио с 2011 года представляет штат Флорида в Сенате США. До этого он занимал пост спикера Палаты представителей штата Флорида. Рубио известен своими жесткими взглядами на внешнюю политику, включая необходимость усиления конкуренции с Китаем, поддержку Израиля и противодействие ядерной программе Ирана.

Ранее агентство Reuters написало, что американский миллиардер и предприниматель Илон Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят в администрации Дональда Трампа департамент по достижению госэффективности США. Название департамента — DOGE — представляет собой отсылку к криптовалюте, сторонником которой является Маск.

Кроме этого, ранее Дональд Трамп предложил американского телеведущего и бывшего военного Пита Хегсета на пост главы Пентагона. Политик назвал его жестким и умным, а также отметил, что Хегсет «верит в то, что Америка должна быть на первом месте».