Лавров рассказал о проблемах с заправкой самолета за границей. Он заявил, что это происходит из-за санкций

Лавров столкнулся с проблемой заправки самолета отряда «Россия» из-за санкций

Глава российского МИД Сергей Лавров сообщил, что дважды за границей столкнулся с проблемой заправки самолета специального летного отряда «Россия», на котором он совершает перелеты, из-за западных санкций.

Впервые это произошло в Йоханнесбурге (ЮАР) в прошлом году, когда ему было поручено представлять президента на саммите.

Целая история была с заправкой самолета для полета обратно. Потому что, оказывается, там практически все компании, которые осуществляют заправку авиационным топливом, не принадлежат стране Сергей Лавров министр иностранных дел РФ

Аналогичная ситуация произошла в Бразилии. «Они не понимают, что в какой-то период [другие страны] будут вынуждены бояться этих санкций, избегать вторичных наказаний, но у нормальных людей, конечно, обида за свой суверенитет крепнет», — отметил он.

Специальный летный отряд «Россия» занимается перевозкой первых лиц государства, генпрокурора, главы Следственного комитета, министра иностранных дел и других высокопоставленных лиц. Обычно Сергей Лавров совершает перелеты на Ил-96

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Лавров заявил, что Запад своими руками разрушает глобализацию из-за санкций

Запад самостоятельно разрушает глобализацию мировой экономики с помощью санкций, считает министр. «Причина — незаконные санкции, злоупотребление долларом», — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что вместо глобализации весь мир наблюдает фрагментацию глобальной экономики.

Всего, по состоянию на начало этого года, с начала специальной военной операции на Украине в 2022 году число введенных в отношении России санкций достигло 15 628. Из них на счету США 3,5 тысячи санкций, Швейцарии — 2377, Канады — 2087, Великобритании — 1949, Евросоюза — 1837. На сегодняшний день РФ является самым подсанкционным государством в мире.

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Несмотря на это, как указал директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец, санкционный блицкриг США и Евросоюза с треском провалился. Он подчеркнул, что российская экономика не только выстояла против санкционных вызовов, но и смогла адаптироваться к новым реалиям и взять курс на «подлинный экономический суверенитет».

Ранее в Китае отказались заправлять российский контейнеровоз

В феврале контейнеровоз Moskva, принадлежащий транспортной группе Fesco, отказались заправить топливом и моторными маслами. Предварительной причиной были названы британские санкции, однако в результате оказалось, что накладка произошла из-за празднования китайского Нового года.

Позже судно все же заправили и оно отправилось по маршруту следования.