В Китае отказались заправить крупное российское судно. Его владелец находится под британскими санкциями

Глава Fesco Северилов: контейнеровоз Moskva не допустили к бункеровке в КНР

Контейнеровоз Moskva, принадлежащий транспортной группе Fesco, отказались обслуживать в китайском порту — он не смог заправиться топливом и моторными маслами.

Отказ в бункеровке судна может быть связан с тем, что головная компания Fesco находится под британскими санкциями — Китай в последнее время стал жестче относиться к соблюдению западных рестрикций и ограничивает сделки с российским бизнесом.

Для возвращения Moskva потребуется «спасательная операция»

Председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов добавил, что компания решает возникшую проблему и надеется, что это будет единичный случай, связанный с празднованием китайского Нового года.

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При этом он пояснил, что для этого придется проводить, по сути, спасательную операцию — «подбросить туда бункер, потому что ни одна из крупных компаний китайских не бункерует, потому что российский бенефициар».

Северилов высказал мнение, что подобная проблема не возникла бы, если бы за рубежом существовали российские транспортно-логистические центры. За счет них можно было бы обеспечивать безопасность логистических процессов.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова предположила, что отказать в обслуживании могла не китайская, а совместная или иностранная компания. «Необходимо знать нюансы. Надо уточнять», — отреагировала депутат.

В Китае могли вновь испугаться западных санкций

В мае 2023 года Великобритания ввела санкции в отношении ПАО «Дальневосточное морское пароходство» — головной компании транспортной группы Fesco. Причиной было названо якобы предоставление услуг, которые «могут способствовать дестабилизации Украины или подрыву ее территориальной целостности».

Еще в феврале 2022 года, накануне начала СВО, под американские санкции попали другие контейнеровозы Fesco — Magadan и Moneron.

Китай в последнее время все чаще отказывается от сделок с российским бизнесом. Так, некоторые банки Китая начали возвращать платежи из России на фоне опасений по поводу вторичных санкций Запада. В группу риска входят прежде всего сделки с подсанкционными товарами, такими как металлы и компьютерные комплектующие.

Важнейший для российских импортеров Chouzhou Commercial Bank ранее приостановил все операции с Россией. Причиной такого решения могут быть опасения западных санкций. Из-за этого уже сорвалось как минимум несколько сделок.

В конце декабря президент США Джо Байден разрешил Минфину в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России. После этого банки даже из дружественных стран ужесточили политику по отношению к российским клиентам.

Moskva работает на группу Fesco почти год

Как отмечает РБК, транспортная группа Fesco — одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России, занимается морскими и железнодорожными перевозками. Группе среди прочих активов принадлежит Владивостокский морской торговый порт. У нее есть терминальные комплексы в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке.

Контейнеровоз Moskva вошел в состав флота группы в апреле 2023 года. Он работал на внешнеторговой Deep Sea между портами Китая и Санкт-Петербургом. Габариты судна — 172 метра в длину и 32,2 метра в ширину. Контейнеровозом управляет экипаж из 19 человек.