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17:04, 8 февраля 2024Мир

В России отреагировали на отказ Китая в заправке контейнеровоза Moskva

Депутат Журова: надо уточнить нюансы отказа КНР в заправке контейнеровоза Moskva

Фото: Marcus Brandt / Globallookpress.com

Отказать в заправке принадлежащему российской транспортной группе Fesco контейнеровозу Moskva могла не китайская компания, а совместная с Западом или иностранная, предположила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в беседе с «Лентой.ру».

«Необходимо знать нюансы. Потому что там могла быть какая-то совместная или иностранная компания. А они из-за санкций боятся, поэтому не заправили. Надо уточнять», — отреагировала депутат.

Ранее председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов сообщил, что контейнеровоз Moskva не смог заправиться топливом и моторными маслами в КНР из-за отказа китайской стороны. Бизнесмен выразил надежду, что инцидент окажется единичным случаем, связанным, скорее всего, с наступающим китайским Новым годом. В настоящее время Fesco выясняет все обстоятельства произошедшего и пытается решить проблему.

Контейнеровоз Moskva вошел в состав флота группы Fesco в апреле 2023 года. Предполагалось, что он будет работать на внешнеторговой линии между портами Китая и Санкт-Петербурга.

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      Алена Шевченко
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