Футбольный клуб ЦСКА попал под американские санкции
Российский футбольный клуб ЦСКА попал под американские санкции как актив банка ВЭБ. Об этом сообщило Министерство финансов США, передает РИА Новости.
Под ограничения попал Российский экспортный центр, расположенный в Белоруссии банк БелВЭБ и украинский Проминвестбанк.
Рестрикции наложены на пять судов «ПСБ Лизинг», дочернего предприятия Промсвязьбанка. Речь идет о грузовом судне Baltic Leader, о нефтяных танкерах Linda и Pegas, а также о контейнеровозах Fesco Magadan и Fesco Moneron.
Финансовое ведомство также предписало американским компаниям и лицам завершить операции с ВЭБ до 24 марта 2024 года.
Ранее Минфин США подтвердил введение санкций против российских банков ВЭБ и «Промсвязьбанк», а также их 42 дочерних компаний.
До этого президент США Джо Байден объявил о введении санкций против России. По его словам, в среду блокирующие рестрикции будут введены против российских элит и банков, а также коснутся госдолга. Глава американского государства подчеркнул, что санкции будут ужесточаться в зависимости от действий Москвы на Украине и будут гораздо сильнее тех, что были введены Соединенными Штатами в 2014 году.
Последние несколько месяцев Киев и западные страны обвиняют Россию в стягивании войск к границам Украины и подготовке военного наступления. Москва неоднократно отрицала наличие подобных агрессивных планов. По мнению президента России Владимира Путина, заявления НАТО о готовящемся «вторжении» являются алармистскими.