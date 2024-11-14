Лавров рассказал об отношении России к переговорам с Украиной

Лавров: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По его словам, в Москве считают, что решение об урегулировании будет приниматься не украинским главой Владимиром Зеленским. Однако для начала диалога на Украине должны отменить указ, запрещающий вести переговоры с Россией, уточнил он.

«Даже не буду больше распространяться», — подчеркнул глава МИД.

Ранее сообщалось, что избранный глава США Дональд Трамп в первый день своего президентства начнет переговоры по мирному урегулированию на Украине, а именно «пригласит Россию и Украину за стол переговоров, чтобы поспособствовать концу конфликта».