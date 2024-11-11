В США напомнили о планах Трампа начать переговоры по Украине

AP: Трамп обещал начать переговоры по Украине в первый день президентства

Избранный президент США Дональд Трамп обещал начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине в первый день президентства. О планах политика напомнило агентство Associated Press (AP).

«После объявления Трампа победителем выборов его пресс-секретарь Кэролайн Левитт заявила, что теперь он сможет "вести переговоры о разрешении украинского кризиса". Позже она добавила, что Трамп намерен в первый день своего президентства "пригласить Россию и Украину за стол переговоров, чтобы поспособствовать концу конфликта"», — отмечается в материале.

Ранее AP сообщило, что в первый день президентства Трамп планирует начать массовую депортацию мигрантов и закрыть южную границу США. Также, по информации авторов материала, дополнительно в его список дел входит возможное помилование тех людей, которые были арестованы за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года.