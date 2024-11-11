Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:05, 11 ноября 2024Мир

В США напомнили о планах Трампа начать переговоры по Украине

AP: Трамп обещал начать переговоры по Украине в первый день президентства
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп обещал начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине в первый день президентства. О планах политика напомнило агентство Associated Press (AP).

«После объявления Трампа победителем выборов его пресс-секретарь Кэролайн Левитт заявила, что теперь он сможет "вести переговоры о разрешении украинского кризиса". Позже она добавила, что Трамп намерен в первый день своего президентства "пригласить Россию и Украину за стол переговоров, чтобы поспособствовать концу конфликта"», — отмечается в материале.

Ранее AP сообщило, что в первый день президентства Трамп планирует начать массовую депортацию мигрантов и закрыть южную границу США. Также, по информации авторов материала, дополнительно в его список дел входит возможное помилование тех людей, которые были арестованы за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Песков раскрыл ответ России на попытки разрешить удары ВСУ вглубь России

      Глава Рособрнадзора допустил изменения в ЕГЭ по трем предметам

      В США заявили о нежелании Конгресса рассматривать новый пакет помощи Украине

      Часть россиян предупредили об опасной погоде

      Зарплаты российских футбольных судей вырастут

      Баскетболисты подрались на борту самолета и сорвали рейс в США

      В России оценили возможность Трампа устроить переговоры Москвы и Киева

      В Грузии назвали бездельниками прибывших в Тбилиси депутатов ЕС

      Отказ Запада от твердой позиции по членству Украины в НАТО объяснили

      Москвичам спрогнозировали погоду на неделю

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше