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19:37, 14 ноября 2024Культура

Леди Гага сыграет в продолжении хитового сериала

Певица Леди Гага получила роль во втором сезоне популярного сериала «Уэнсдей»
Андрей Шеньшаков

Фото: Photo Image Press / Globallookpress.com

Певица Леди Гага присоединилась к хитовому сериалу «Уэнсдей», спин-оффу «Семейки Адамс». Об этом сообщает портал Entertainment Weekly.

Какую именно роль исполнит звезда «Джокера 2» и сериала «Американская история ужасов», неизвестно, но инсайдеры считают, что Гага может сыграть саму себя. В первом сезоне рейтингового шоу главная героиня в исполнении Дженны Ортеги танцевала на балу под ремикс на песню певицы Bloody Mary, который завирусился в социальных сетях.

Помимо Леди Гаги, во втором сезоне «Уэнсдей» от стриминг-сервиса Netflix сыграют также Кристофер Ллойд, Тэнди Ньютон и Хэйли Джоэл Осмент.

Ранее артистка показала лицо без макияжа и удивила фанатов.

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