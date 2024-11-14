Леди Гага сыграет в продолжении хитового сериала

Певица Леди Гага получила роль во втором сезоне популярного сериала «Уэнсдей»

Певица Леди Гага присоединилась к хитовому сериалу «Уэнсдей», спин-оффу «Семейки Адамс». Об этом сообщает портал Entertainment Weekly.

Какую именно роль исполнит звезда «Джокера 2» и сериала «Американская история ужасов», неизвестно, но инсайдеры считают, что Гага может сыграть саму себя. В первом сезоне рейтингового шоу главная героиня в исполнении Дженны Ортеги танцевала на балу под ремикс на песню певицы Bloody Mary, который завирусился в социальных сетях.

Помимо Леди Гаги, во втором сезоне «Уэнсдей» от стриминг-сервиса Netflix сыграют также Кристофер Ллойд, Тэнди Ньютон и Хэйли Джоэл Осмент.

Ранее артистка показала лицо без макияжа и удивила фанатов.