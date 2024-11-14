Летчик-испытатель сравнил Су-57 с китайским аналогом

Летчик-испытатель Богдан: российский Су-57 превосходит китайский J-35

Российский истребитель пятого поколения Су-57 превосходит существующие в мире аналоги, включая китайский J-35. Возможности самолетов сравнил заслуженный летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан, передает ТАСС.

Богдан отметил, что российское оружие изначально создают, отталкиваясь от существующих аналогов, поэтому конструкторы могут учесть различные особенности. По его словам, российские самолеты всегда имеют конкурентные преимущества.

Говоря о J-35, летчик подчеркнул, что на авиашоу можно оценить только общие аэродинамические характеристики. «С точки зрения маневренности, устойчивости, управляемости, наши конкуренты, соперники, к сожалению, не все показывают, не все демонстрируют. Но из того, что показано, российские самолеты всегда показывают несколько больше», — сказал Богдан.

Ранее генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев сообщил, что главным преимуществом Су-57, выделяющим его среди конкурентов, можно назвать реальный опыт боевого применения. По его словам, Минобороны «на отлично» оценило эффективность самолета в боевых действиях.