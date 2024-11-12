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11:12, 12 ноября 2024Наука и техника

Названо главное преимущество Су-57

«Рособоронэкспорт»: главное преимущество Су-57 — реальный опыт в боях
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Главным преимуществом Су-57, выделяющим его среди иностранных конкурентов, можно назвать реальный опыт боевого применения российского истребителя пятого поколения. Об этом ТАСС на международном аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в Чжухае (Китай) заявил генеральный директор компании «Рособоронэкспорт» Александр Михеев.

«Основные достоинства самолета — мощный комплекс вооружения, включающий широкую номенклатуру новейших авиационных средств поражения, а также высокая живучесть истребителя в воздухе благодаря малой заметности и современному бортовому комплексу обороны», — сказал руководитель.

По его словам, Минобороны России «на отлично» оценило то, как самолет показал себя в боевых действиях.

Михеев добавил, что большинство представленных на выставке средств поражения для Су-57 демонстрируются впервые — противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ, управляемая ракета «Гром-Э1», корректируемая авиабомба К08БЭ, управляемая планирующая авиабомба УПАБ-1500Б-Э и высокоточная крылатая ракета нового поколения Х-69.

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Ранее заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Михаил Бабич заявил, что поступили запросы на покупку российских истребителей пятого поколения Су-57. По словам чиновника, Россия готова к сотрудничеству по самолету, производство которого требует слаженной работы множества сторон.

Ранее глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что экспортную версию российского истребителя пятого поколения Су-57 по достоинству оценят зарубежные коллеги. По его словам, самолет продолжает модернизироваться, а мощности по его выпуску расширяются.

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