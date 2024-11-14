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15:32, 14 ноября 2024Бывший СССР

Лукашенко рассказал о «подставе» Камалы Харрис со стороны ее партии

Лукашенко: Демократическая партия подставила Камалу Харрис
Сергей Болиев (редактор отдела БСССР)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Демократическая партия США подставила кандидата в президенты Камалу Харрис, выдвинув ее в предвыборную гонку. Об этом пишет агентство «БелТА».

По его словам, общество США еще не готово выбрать президента-женщину. «Чернокожего Америка готова избрать (там был чернокожий президент), женщину-президентом Америка, наверное, не готова еще избирать», — заявил глава Белоруссии.

Лукашенко считает, что Демократическая партия тем самым подставила Харрис, заставив ее терпеть «всякие издевательства».

Ранее Александр Лукашенко заявил, что женщина может стать президентом Белоруссии при условии отсутствия военных проблем. «В Беларуси президент — главнокомандующий. (...) Не надо так грузить женщину, это не церемониальная должность», — поделился своим мнением он.

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