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11:42, 14 ноября 2024Экономика

Стало известно о состоянии автомобильного моста в Крыму до обрушения

«Газета.Ru»: обрушившийся мост в Крыму находился в аварийном состоянии
Виктория Клабукова

Кадр: РЕН ТВ

Рухнувший железобетонный автомобильный мост в Джанкойском районе Крыма находился в аварийном состоянии. Об этом «Газете.Ru» рассказали очевидцы.

Муж местной жительницы был на месте происшествия в момент обвала. По ее словам, ее супруг спасся лишь благодаря водителю фуры, под колесами которого развалился мост. «Муж видел только, как он кричал и махал руками, чтобы машины не ехали. Если бы не водитель фуры, то я не знаю, что было бы с моим мужем», — поделилась женщина.

По словам собеседницы издания, переправа находилась в обветшалом состоянии, вдобавок на ней не было организовано уличное освещение. «Действительно, мост был аварийный, по нему было страшно ездить и не было никакого освещения», — отметила она. В том, что причиной случившегося стало превышение грузоподъемности моста, женщина сомневается — по ее мнению, к происшествию привела халатность властей.

Обрушение автомобильного моста на автодороге Джанкой — Маслово произошло вечером 13 ноября. В момент происшествия по конструкции проезжала фура, а также легковой автомобиль. Пострадали два человека. На данный момент железная дорога, на которую рухнула переправа, полностью освобождена от завалов.

Ранее сообщалось, что фура, ехавшая по мосту в момент происшествия, перевозила морковь. При максимальной грузоподъемности путепровода в 18 тонн грузовик перевозил 21 тонну овощей.

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